Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, sublinha a vontade de vencer o Sporting, adversário da 33.ª jornada, numa partida importante para os leões na luta pelo segundo lugar da Liga. O técnico vilacondense fez, também, um balanço da temporada da equipa, salientando o trabalho do clube. O jogo, recorde-se, está marcado para esta segunda-feira, às 20h15.

Análise ao Sporting

«Será um jogo difícil, mas também muito bonito de jogar. O Sporting é uma equipa muito boa, uma equipa de topo, com muita fluidez no jogo, muita rotação e muitas combinações nas alas e nas zonas centrais.»

Equipa tem de ser «confiante» com bola

«Vai ser um jogo em que teremos de estar muito focados e concentrados. Precisamos de defender as movimentações em profundidade do Sporting nas costas da defesa, que considero ser um dos seus melhores aspetos. E precisamos de ser inteligentes nesses momentos sem bola, mas também corajosos e confiantes quando tivermos a bola.»

Rio Ave confiante para o que resta jogar do campeonato

«O mais importante é fazermos duas boas exibições nesses jogos e tentarmos conquistar o máximo de pontos possíveis nos dois jogos. Não será fácil, mas esse é o nosso objetivo.»

Evolução da formação vilacondense

«Acho que a nossa equipa mostrou uma boa evolução nestes últimos dois meses, dois meses e meio. E queremos continuar assim, no nosso estádio, no último jogo da época diante dos nossos adeptos, e deixá-los orgulhosos.»

Desejo de vencer

«Não é fácil vencer uma grande equipa, mas a nossa vontade e mentalidade, quando jogamos contra equipas grandes, é sempre apresentar-nos ao melhor nível possível. Precisamos de estar na melhor versão de nós próprios, mentalmente, fisicamente e taticamente, e também ter alguma sorte.»

Manutenção garantida permite abordar o jogo com mais tranquilidade

«Talvez tenhamos o luxo de não jogar por pontos, mas jogamos por algo maior do que nós: o nosso orgulho. Tenho a certeza de que nestes dois jogos vamos competir como temos feito neste período.»

Objetivo do Sporting não interfere na motivação

«As duas equipas têm muito a ganhar. Sei que o Sporting vai entrar muito agressivo desde o início para conquistar os três pontos. Mas, do nosso lado, estamos totalmente motivados. Jogamos por algo maior do que os pontos.»

Balanço da temporada

«Em dezembro perdemos seis jogadores do onze inicial e toda a gente percebe que isso não é fácil. Mas acho que toda a estrutura do clube fez um excelente trabalho. Agora vemos uma equipa que luta em todos os jogos, que joga bom futebol.»

Continuidade no Rio Ave

«Já disse muitas vezes, estou muito feliz aqui. Sinto-me em casa e a minha vontade e desejo é continuar na próxima época.»