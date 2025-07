Alexandrina Cruz, presidente do Rio Ave, garantiu esta terça-feira que o clube pretende construir um plantel «altamente competitivo» para a temporada 2025/26.

«O plantel vai ser construído no sentido de ser altamente competitivo. É exatamente para isso que estamos a trabalhar, é para isso que nos estamos a reestruturar a todos os níveis», referiu a dirigente em declarações à Lusa.

Num novo ciclo com Evangelos Marinakis a comprar a SAD dos vila-condenses, a presidente explicou que o projeto rege-se por uma estratégia sustentada e ambiciosa, na qual o reforço do plantel evoluiu lado a lado com as infraestruturas.

«O investidor e a SAD está a realizar investimentos muito além do que estava previsto no processo da venda. Falo de infraestruturas e não de ativos. Essas instalações vão nascer já nesta época», disse Alexandrina.

«Disse claramente que o meu objetivo era a procura de um investidor, porque entendi que era isso que o Rio Ave precisava para o futuro. O meu primeiro ano foi o ano ‘menos um’, o ano passado foi o ‘ano zero’ e agora queremos construir e crescer».

Questionada sobre a relação com o investidor grego, a presidente confessou que houve um processo de adaptação, mas que a ligação tem sido reforçada e «melhorada».

«A relação tem vindo a melhorar porque também nos conhecemos melhor, e a SAD já percebe melhor o futebol português e a realidade do Rio Ave», apontou.

«Estamos numa nova fase de investidores no futebol em Portugal. Passámos por experiências menos boas, mas acredito que esta é diferente. Sei que o investidor está cá para ficar», sublinhou.

Por fim, Alexandrina mostrou-se confiante numa melhoria na classificação face à temporada passada (11.º lugar).

«Se queremos crescer, queremos ter mais. Queremos que toda a estrutura tenha melhores condições físicas, e é isso que está a ser feito», finalizou.