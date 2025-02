Um erro de Ochoa não permitiu a estreia vitoriosa de Rui Ferreira. AVS e Rio Ave tiveram de dividir os pontos, num jogo com duas partes distintas. A turma da Vila da Aves esteve melhor na primeira metade e um fantástico golo de John Mercado levou a equipa em vantagem para o descanso.

Os vilacondenses vieram mais afoitos para o segundo tempo e num erro de Ochoa chegaram à igualdade. No entanto, a reação da formação rioavista ficou por aqui e a divisão de pontos acabou por ser uma realidade. O Rio Ave soma agora 26 pontos, estando no 10.º lugar, enquanto o AVS continua na 16.ª posição, agora com 19 pontos.

Rui Ferreira muda sistema tático

A primeira metade foi enfadonha e teve apenas um lance digno de registo, a chamada ‘exceção’ que confirma a regra. Petit fez duas alterações em relação ao encontro que valeu um ponto em Arouca. Tiago Morais, que apontou nessa partida o golo da igualdade, foi premiado e assumiu a titularidade no lugar André Luiz. O técnico dos vilacondenses estreou, ainda, Bakoulas no miolo do terreno, rendendo Martim Neto.

Já Rui Ferreira, em estreia no comando técnico da turma avense, mudou três peças no onze, em relação à última equipa escalada por Daniel Ramos, e alterou o sistema tático para um 4-3-3. Saíram Zé Luís, Nacho Rodriguez e Lucas e entraram Gustavo Assunção, Vasco Lopes e Gerson Rodrigues.

Os primeiros 45 minutos tiveram poucos motivos de interessem e a monotonia só foi quebrada com o golo de John Mercado. E que golo! Jaume recuperou no miolo e deu na esquerda no equatoriano que, depois de fletir para o centro, rematou em arco para o fundo das redes. O AVS colocava-se em vantagem e a formação rioavista não conseguia criar perigo. O melhor que conseguiu foi uma cabeçada de Tiknaz que passou perto do poste à guarda de Ochoa.

Ochoa largou os três pontos

Petit deve ter reconhecido que as alterações feitas para este jogo não funcionaram e colocou em campo os dois jogadores que havia tirado, Martim Neto e André Luiz. Depois uma primeira parte muito apagada, o Rio Ave despertou e assumiu as despesas do jogo. O AVS foi recuando e deixou de conseguir sair com perigo para o ataque.

A igualdade acabou por surgir num erro de Ocho. Livre batido à esquerda por Olinho, o guardião mexicano tentou agarrar a bola, mas acabou por a largar. Tiknaz estava no sítio certo e cabeceou para o fundo das redes. Os dois técnicos foram refrescando as equipas na tentativa de sair do jogo com os três pontos. Num erro vilacondense, o AVS ficou muito perto de marcar. ‘Brincadeira’ entre João Pedro e Nelson Abbey, o esférico acaba por sobrar para Zé Luís que dá o golo de bandeja a Vasco Lopes, acabando por errar o alvo. E foi tudo.

A divisão não deixou ninguém satisfeito, mas nenhum dos emblemas não mereceu mais.

FIGURA: John Mercado (AVS)

Marcou um golo que merece ser visto e revisto e, só por isso, merece a distinção. John Mercado recebeu a bola à esquerda, puxou para dentro e com o pé direito, o seu pior, atirou um arco perfeito que só parou no ângulo da baliza à guarda de Miszta. Golaço. Além do tento, o equatoriano teve uma série de jogadas individuais que colocou a defensiva rioavista em sentido. Saiu esgotado.

MOMENTO DO JOGO: Falha de Ochoa

O Rio Ave procurava chegar ao empate, mas na verdade ainda não tinha criado nenhuma ocasião clara de golo. Num livre aparentemente inofensivo, Ochoa tentou agarrar a bola, quando seria prudente socá-la. Acabou por largar o esférico e Tiknaz fez o empate. Os vilacondenses chegavam à igualdade mais por demérito do adversário do que por mérito próprio.



POSITIVO: Aplauso a Pinto da Costa

Antes do desafio, foi feito um minuto de silêncio pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto durante 42 anos. Esse silêncio foi quebrado pelo aplauso de pé dos adeptos das duas equipas. Momento bonito e de respeito pelo dirigente histórico do futebol português e mundial.

Positivo foi, também, o regresso de Aderllan Santos a Vila do Conde. Aquele que era até há bem pouco tempo o capitão dos vilacondenses, foi aplaudido antes e no final do desafio.