Petit lançou neste sábado a receção do Rio Ave ao Benfica e lembrou as boas exibições da equipa em casa, «fortaleza» que o técnico quer continuar a manter.

«Já demonstámos em nossa casa, nomeadamente frente a FC Porto [empate] e Sp. Braga [vitória], que temos sido uma equipa forte. O nosso estádio tem sido uma fortaleza que queremos manter, mesmo sabendo que o grau de exigência será elevado», avisou.

O treinador dos vilacondenses falou sobre o ânimo das duas equipas para a partida, destacando os desaires vividos na Champions, do lado encarnado (diante do Barcelona) e do Rio Ave, na última jornada do campeonato frente ao Famalicão (1-0).

«São duas equipas que vêm feridas dos últimos jogos, com o Benfica a perder em Barcelona, para a Liga dos Campeões, e nós com o desaire, no campeonato, frente ao Famalicão. Vamos defrontar um candidato ao título, mas temos de mostrar que somos fortes em nossa casa», reconheceu o técnico de 48 anos, que de seguida destacou a evolução e a qualidade da equipa.

«Somos uma das equipas mais jovens do campeonato, com uma média de idades de 23 anos. Temos cometido alguns erros de crescimento e passado por alguns percalços, o que é natural, mas é um grupo que está a crescer. Vamos ter seis jogadores nas seleções, o que mostra a qualidade que temos.»

Petit rejeitou a ideia de cansaço das águias, mas disse, ainda assim, esperar mexidas no onze do adversário. «Não acredito no cansaço do Benfica. Tem um plantel com muita qualidade e está habituado a jogar de três em três dias. Além disso, têm feito uma boa gestão e sabemos que pode haver mudanças», afirmou.

Para a partida com as águias, a turma de Vila do Conde não pode contar com os lesionados Petrasso e Medina e ainda com o médio Martim Neto, que está emprestado pelos encarnados aos vilacondenses.

O Rio Ave, atualmente em 10.º lugar com 29 pontos, recebe o Benfica, segundo classificado com 56, no domingo, às 18h00. Acompanhe o jogo no AO VIVO do Maisfutebol.