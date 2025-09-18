O Rio Ave emitiu, esta quinta-feira, um comunicado no qual tornou público o desagrado face à alteração unilateral da data do jogo frente ao Famalicão, referente à 7.ª jornada do campeonato português.

Inicialmente marcado para 29 de setembro, o encontro foi antecipado para a véspera, domingo, às 20:30h. A Liga Portugal justificou a mudança com uma alegada «excepcionalidade», que obrigaria ao adiamento do jogo entre FC Porto e FC Arouca para segunda-feira, devido à realização da Feira das Colheitas de Arouca, evento anual que decorre nas proximidades do estádio desde 1944. De tal forma que a Feira das Colheitas tem impacto em não um, mas dois jogos da Liga.

O clube de Vila do Conde recorda que já havia sofrido uma alteração de calendário, relativa à primeira jornada do campeonato, que lhe «criou um microciclo de três jogos em pouco mais de uma semana». O Rio Ave sublinha que a nova alteração agrava ainda mais a situação, pois terá de disputar três encontros em nove dias, sendo dois deles fora de casa e consecutivos, o que cria «desigualdade de circunstâncias face ao adversário».

Desde logo, o Rio Ave manifestou, diretamente ao Presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, total desacordo com a alteração proposta. O clube considera que não se trata de uma situação excecional, mas sim de uma falha da Liga Portugal em antecipar um problema conhecido há vários anos, que impacto na marcação de jogos em Arouca. No comunicado é apontada a «incapacidade da Liga em antecipar o problema e calendarizar as jornadas com o cuidado necessário e exigível».

A SAD vila-condense critica também a falta de alternativas apresentadas pela Liga Portugal e pelo operador televisivo, como a possibilidade de realizar ambos os jogos no dia 29 de setembro, respeitando os blocos horários regulamentares.

«Cabe à Liga Portugal assumir as suas responsabilidades por tão caricata situação, ao expor uma indústria de tão grande dimensão à fragilidade de se condicionar em virtude da realização de uma Feira, prevista no tempo e no espaço, há tempo mais que suficiente para que tudo isto fosse profundamente evitável», lê-se no comunicado.

O Rio Ave conclui o comunicado com o desejo de que, no futuro, a Liga Portugal concretize os valores que afirma defender, com destaque para a «credibilidade», de forma a que episódios como este não se repitam, garantindo condições justas para todas as sociedades desportivas.