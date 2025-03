O Rio Ave emitiu um comunicado a dar conta da destruição de «grande parte da cobertura da bancada central» do seu estádio, na última madrugada, face aos ventos fortes que se fizeram sentir na sequência da depressão Martinho que afetou, particularmente, as regiões costeiras do país.

«Com efeito, durante a madrugada desta quinta-feira, as rajadas de vento muito superiores aos 100 km/h, provocadas pela Depressão Martinho, destruíram grande parte da cobertura da bancada central do Estádio, com danos extensíveis ao piso de hospitalidade», escreve o clube de Vila do Conde.

O clube da Liga procurou, desde logo, garantir um perímetro de segurança e salvaguardou todas as condições de trabalho dos seus colaboradores, técnicos e atletas, que habitualmente trabalham naquele sector do Complexo Desportivo.

O clube avisa ainda que já estão a decorrer trabalhos de remoção de destroços e limpeza para, de seguida, se avaliar a extensão dos danos causados e projetar-se a intervenção a realizar, de forma a minimizar todo e qualquer impacto que esta situação venha a causar na realização de jogos da Liga e Taça de Portugal.

O Rio Ave tem previstas duas deslocações [Casa Pia para a Liga e Sporting para a Taça de Portugal] antes de voltar a jogar em casa, a 7 de abril, na receção ao Boavista, na 28.ª jornada do campeonato.