O Rio Ave despediu-se esta sexta-feira de Leonardo Buta, dando por concluído o período de empréstimo da parte da Udinese.

«O Rio Ave agradece todo o empenho, trabalho e atitude demonstrados por Leonardo Buta durante o período em que vestiu a nossa camisola e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro. Obrigado, Leonardo. Boa sorte para o futuro», escreveu o clube de Vila do Conde nas suas plataformas.

O defesa de 24 anos chegou ao Rio Ave em janeiro, depois de ter iniciado a temporada nos espanhóis do Eibar, mas somou apenas dez minutos na Liga, distribuídos por três jogos.