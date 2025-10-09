A propósito da pausa para seleções, o Rio Ave realizou esta quinta-feira um particular com o Vizela (1-1). Este jogo-treino serviu para Sotiris Silaidopoulos testar alguns dos jogadores menos utilizados no arranque de época.

O médio Georgios Liavas inaugurou o marcador a favor dos anfitriões através de uma grande penalidade. Todavia, o empate foi consumado pelo médio Busnic, assistido pelo médio Bastunov.

Os vilacondenses ocupam o 12.º lugar da Liga e apontam à estreia na Taça, no reduto do Sintrense – que eliminou o Vizela – na tarde de 19 de outubro. O Rio Ave não vai contar com o castigado Clayton, nem com os lesionados Omar Richards e Rafael Lobato.

Quanto ao Vizela, o “vice” da II Liga volta à competição a 26 de outubro, aquando da receção ao Felgueiras.