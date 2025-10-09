Rio Ave empata com Vizela antes da Taça de Portugal
Turma de Sotiris Silaidopoulos visita Sintrense, responsável pela eliminação do Vizela
A propósito da pausa para seleções, o Rio Ave realizou esta quinta-feira um particular com o Vizela (1-1). Este jogo-treino serviu para Sotiris Silaidopoulos testar alguns dos jogadores menos utilizados no arranque de época.
O médio Georgios Liavas inaugurou o marcador a favor dos anfitriões através de uma grande penalidade. Todavia, o empate foi consumado pelo médio Busnic, assistido pelo médio Bastunov.
Os vilacondenses ocupam o 12.º lugar da Liga e apontam à estreia na Taça, no reduto do Sintrense – que eliminou o Vizela – na tarde de 19 de outubro. O Rio Ave não vai contar com o castigado Clayton, nem com os lesionados Omar Richards e Rafael Lobato.
Quanto ao Vizela, o “vice” da II Liga volta à competição a 26 de outubro, aquando da receção ao Felgueiras.