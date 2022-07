António Silva Campos, presidente do Rio Ave, disse «ainda ter fé» na contratação de Pedro Mendes, avançado que pertence ao Sporting, embora reconheça dificuldades na negociação.

«É um jogador jovem, que tem os seus objetivos, e acha pelos golos que marcou que tem direito a uma remuneração superior. Gostaríamos de ir ao encontro das suas ambições, mas não é fácil. Enquanto o prazo das inscrições estiver aberto ainda tenho fé que haja um entendimento», disse o dirigente.

O ponta de lança, de 22 anos, que na época passada jogou no emblema vila-condense por empréstimo do Sporting, tendo marcado dez golos em 43 jogos, é um dos desejos do Rio Ave para o regresso ao escalão maior do futebol nacional e, segundo António Silva Campos, já foi alcançado com os leões um acordo para a transferência do atleta.

«Entre os clubes está tudo tratado, mas falta essa parte financeira com o jogador. São situações normais», disse o líder do Rio Ave, à margem da apresentação de um documentário sobre a prestação da equipa na época passada, na II Liga, coroada com a subida de divisão e título nacional.

António Silva reconheceu que o reforço do ataque da equipa tem sido «a maior preocupação» nesta incursão ao mercado, mas garantiu que o Rio Ave «não vai entrar em loucuras».

«Não tem sido fácil, mas não nos queremos precipitar. Ainda faltam preencher alguns lugares, e estamos tranquilos, porque estamos assertivos. Temos uma boa base do plantel vinda da última época e com os reforços que vamos garantir seremos mais fortes, mas não vamos entrar em loucuras», concluiu.

Já Luís Freire, treinador do conjunto vila-condense, reconheceu que «ainda faltam alguns ajustes ao plantel», mas também apontou que o clube «não se deve precipitar» no mercado.

«O período de transferências está aberto até ao fim de agosto e, apesar todos os treinadores quererem ter o plantel fechado o mais cedo possível, temos de aguardar. Estamos a trabalhar em equipa, com calma, e com consciência do que precisamos para fazer uma época boa, consolidando o Rio Ave na I Liga», disse o treinador.

Luís Freire apontou que será preciso colmatar as saídas de Gabrielzinho e de Pedro Mendes no ataque, embora não descartando, totalmente, o regresso do avançado ainda ligado contratualmente ao Sporting.

«[Pedro Mendes] É um jogador que conheço há alguns anos, trabalha muito e é excelente pessoa. Ficando ou não connosco, desejo-lhe o melhor. Queremos jogadores que queiram muito, com o Rio Ave, serem felizes e mostrarem o seu valor. Isso é o mais importante», concluiu o treinador.