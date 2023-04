Luís Freire vai deixar de aparecer como treinador principal do Rio Ave na ficha de jogo.



Os vila-condenses explicam, em comunicado, o motivo para esta alteração: o facto de a UEFA não ter alterado os seus regulamentos de forma a validar a exceção aprovada em Portugal. Segundo o Rio Ave, os clubes, em conjunto com a Liga, a FPF e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol aprovaram, no início da época, uma alteração ao regulamento, mudança essa que permitia «aos treinadores a habilitação ao UEFA-Advanced (Grau III)» se estes «se mantivessem a treinar a equipa promovida» no ano seguinte.



Como a UEFA não fez a devida alteração nos seus regulamentos, os emblemas «não poderão continuar a ter os seus treinadores principais, nas condições previstas em Portugal, a exercerem funções como tal». Significa, por isso, que Luís Freire deixará de aparecer como treinador do Rio Ave nas fichas de jogo.





O comunicado do Rio Ave na íntegra:



No início da presente temporada desportiva, os Clubes, em conjunto com a Liga Portugal, Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Associação Nacional de Treinadores de Futebol, aprovaram uma alteração ao Regulamento de Competições. Essa alteração regulamentou que, no caso das equipas que fossem promovidas à Primeira Liga portuguesa, e caso os seus treinadores se mantivessem a treinar a equipa promovida, seria suficiente que os mesmos tivessem na época desportiva subsequente à da promoção, a habilitação UEFA-Advanced (Grau III).

Sucede que, no âmbito do procedimento de licenciamento UEFA dos Clubes, constatou-se que a UEFA não alterou os seus regulamentos, de forma a contemplar a exceção aprovada em Portugal.

Assim, uma vez que a FPF apenas iniciará o curso UEFA-PRO (IV nível), no próximo dia 8 de Maio, e por forma a que os Clubes possam ir de encontro ao licenciamento UEFA, os mesmos não poderão continuar a ter os seus treinadores principais, nas condições previstas em Portugal, a exercerem funções como tal, razão pela qual, nos restantes jogos da Primeira Liga portuguesa, Luís Freire não poderá ser indicado, pelo Rio Ave FC, enquanto treinador principal.

Esta situação em nada belisca os nossos objectivos e o nosso trabalho, bem como a imagem do Rio Ave FC e do futebol português, tratando-se apenas de garantir pressupostos regulamentares, que nos ultrapassam.

Atenciosamente,

A Gerência da Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda