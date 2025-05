Petit vai despedir-se do Rio Ave, na próxima sexta-feira, após o último jogo do campeonato, no Estádio dos Arcos, frente ao Gil Vicente. Segundo apurou o Maisfutebol, trata-se de uma decisão pessoal do treinador que tinha contrato até ao final da presente temporada, com mais uma de opção.

O clube de Vila do Conde, contatado pelo nosso jornal, não confirma ainda esta decisão, que o treinador já terá comunicado à SAD, referindo apenas que «ainda há um jogo importante» pela frente, em que os adeptos vão ter a oportunidade de despedir-se de Vítor Gomes que também já anunciou que, aos 37 anos, vai colocar um ponto final na carreira.

Petit, que tinha começado a temporada no Brasil, ao serviço do Cuiabá, assumiu a equipa técnica do Rio Ave, em novembro, à 11.ª jornada, depois do despedimento de Luís Freire, atual treinador do Vitória, que deixou Vila do Conde com apenas nove pontos conquistados nas primeiras dez jornadas.

Petit teve uma estreia promissora, frente à antiga equipa, o Boavista, que tinha comandado nas três temporadas anteriores, conquistando uma vitória, em pleno Estádio do Bessa, por 2-0.

À frente do Rio Ave, Petit somou depois 27 jogos, 22 na Liga e outros cinco na Taça de Portugal, onde caiu apenas nas meias-finais, já em abril, diante do Sporting (0-2 e 1-2).

No campeonato, o antigo internacional português acumulou 7 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, que se traduzem num total de 28 pontos que foram suficientes para o Rio Ave fechar a temporada de forma tranquila, no décimo lugar da classificação, com 37 pontos, ainda com uma jornada por disputar.