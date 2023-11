Alexandrina Cruz, presidente do Rio Ave, considera que o clube «necessita urgentemente de injeção de capital», assegurando que tem um investidor interessado em participar na criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

«O Rio Ave necessita, urgentemente, de injeção de capital para continuar a honrar os seus compromissos. Se não o fizer no imediato, o futuro breve do clube está irremediavelmente comprometido», destacou a dirigente em declarações à Agência Lusa.

A líder dos vilacondenses, que assumiu a presidência do emblema este ano, vai no domingo, em assembleia geral extraordinária, apresentar aos sócios uma proposta de alteração da atual SDUQ, que gere o futebol profissional, numa SAD, considerando que esse é o único modelo para o Rio Ave manter «o equilíbrio financeiro e salvaguardar a sua competitividade na I Liga».

«A exigência que todos temos nos resultados desportivos do clube não se coaduna com aquilo que são as receitas anuais. Se já antes esse equilíbrio era difícil, a descida de divisão e a privação de vender ativos lançou-nos numa espiral negativa, de onde só conseguiremos sair com parceiros fortes numa futura SAD», acrescentou Alexandrina Cruz.

A presidente do clube da foz do Ave revelou que «já há algum tempo estão a ser auscultados potenciais parceiros» e assegurou que tem um investidor externo interessado em participar, no imediato, no projeto da SAD.

«Surgiu uma oportunidade concreta que considero ser única, tanto em termos financeiros como desportivos. Por respeito aos sócios, guardo para esta assembleia geral todas as informações relativas à possível criação da SAD e ao investidor», partilhou.

Alexandrina Cruz prometeu que nesta reunião magna de domingo «será explicada a atual situação do clube», para que os sócios possam decidir, mas assumiu que não tem uma alternativa caso os associados rejeitem a criação da SAD com a presença de um investidor externo.

«Não existe um plano B, na medida em que para o Rio Ave ter viabilidade financeira, para continuar a ter a ambição desportiva, precisa de maior liquidez financeira, que só obterá com o estabelecimento de uma parceria forte com um investidor, através da constituição de uma SAD», garantiu.

A dirigente reconheceu que os sócios esperariam um período de análise e ponderação maior, mas alertou que «a situação financeira atual [do Rio Ave] força a uma decisão rápida e imediata», lembrando que «os resultados financeiros das últimas épocas têm sido negativos».

«Espero que todos os sócios compreendam [a urgência da decisão], para que o Rio Ave possa continuar a se posicionar no topo do futebol português», concluiu a Alexandrina Cruz.

A assembleia geral do Rio Ave está agendada para as 9h00 de domingo, para o Teatro Municipal de Vila do Conde.