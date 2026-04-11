*Frederico Figueiredo

Santa Clara e Rio Ave defrontaram-se neste sábado no estádio de São Miguel com o intuito de não perderem pontos na luta pela manutenção. Os açorianos, que precisavam mais dos três pontos do que o Rio Ave, assumiram as despesas do jogo, embora sem criarem real perigo na primeira parte. Os encarnados de Ponta Delgada tiveram mais bola, mais remates e mais cruzamentos, mas foram sempre ineficazes.

Em contracorrente, o Rio Ave foi a primeira equipa a rematar enquadrado, através de Tamble Monteiro, com Gabriel Baptista a responder com um bom voo.

Até ao intervalo, o jogo entrou numa toada de disputas a meio-campo, como se as equipas quase se tivessem esquecido das balizas. Esperava-se mais de ambas equipas na primeira parte, visto que a luta pela manutenção está acesa e todos os pontos são importantes.

A etapa complementar começou com o Rio Ave ao ataque. Logo aos 48 minutos, Bezerra rematou fraco e à figura de Gabriel Silva. Dois minutos depois, Nikitscher inaugurou o marcador. O médio apareceu solto ao segundo poste e cabeceou para a estreia a marcar pelo Rio Ave, após cruzamento de Vrousai à direita.

Aos 60m, o Rio Ave aumentou a diferença. Na sequência de um livre batido à esquerda do ataque, Sidney Lima, infeliz, cabeceou para o fundo da própria baliza. Foi a machadada final nas aspirações dos açorianos.

Até final, o Santa Clara controlou a posse, mas sem criar perigo. Os açorianos tiveram uma posse de bola quase estéril.

O Rio Ave subiu ao 10.º lugar, com 33 pontos, oito de vantagem sobre o Casa Pia (16.º), que tem dois jogos a menos. O Santa Clara é 13.º, com 28 pontos.

A Figura: Nikitscher

O médio conseguiu desbloquear, com um bom cabeceamento, um encontro que estava muito amarrado.

O Momento: 60 minutos, autogolo de Sidney

Foi a machadada final no encontro e pouco mais se jogou depois disso.

Positivo: Miguel Nogueira

A tentativa de o árbitro deixar correr o jogo, não marcando faltas e faltinhas. Tentou gerir o jogo sem grandes sobressaltos, e, na maioria das vezes, conseguiu-o.