Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, garante uma «equipa motivada» para a visita ao Estádio de Alvalade para defrontar o Sporting. «Um desafio de exigência máxima», segundo defendeu o treinador grego na antevisão ao jogo da 16.ª jornada que está marcado para as 20h30 de domingo.

Estado de espírito para o último jogo do ano

«É um jogo muito exigente, contra o Sporting num momento muito bom. Há uma grande motivação interna em todos nós. Temos de mostrar as nossas qualidades e ser a melhor versão de nós próprios para conseguirmos tirar algo deste jogo.»

Receita para contrariar momento do Sporting

«Temos de executar muito bem os nossos princípios básicos. Sabemos que vamos ter de defender durante longos períodos, ser muito compactos, equilibrados e com boas distâncias entre linhas e entre jogadores, porque o Sporting tem muita qualidade individual.»

Rio Ave já empatou na Luz

«É um período muito positivo para o Sporting, com muita rotação, fluidez e capacidade de adaptação. Mas nós também já mostrámos que somos uma equipa e que conseguimos competir perante estes adversários.»

Como criar dificuldades à equipa de Rui Borges

«Não há segredos nestes jogos. Temos de cumprir muito bem os princípios básicos. Com bola, precisamos de ser corajosos e ousados para explorar fragilidades. Haverá momentos para sofrer e defender, e aí temos de mostrar união, espírito de equipa e sacrifício.»

Ausência do castigado Clayton, melhor marcador da equipa (10 golos)

«Ainda temos mais um treino e depois vamos decidir quem vai substituir o Clayton. Não é uma resposta fácil, mas já temos algumas ideias e opções em mente. Quem entrar vai dar o máximo para ajudar a equipa.»

Interesse de vários clubes em André Luiz, incluindo o Sporting

«Estamos muito felizes e orgulhosos com a evolução do André. É justo que haja atenção, porque está a fazer uma época fantástica. Tem todos os ingredientes para jogar numa liga de topo e ainda uma grande margem de progressão.»

André Luiz sai em janeiro?

«Gostava que o André Luiz terminasse a temporada connosco, continuando a melhorar. Está muito focado na equipa e no clube, e as últimas exibições mostram o quão comprometido está.»