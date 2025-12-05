O Rio Ave vive um período conturbado a nível administrativo, marcado pelo despedimento de cerca de 40 funcionários motivado pela necessidade de reorganizar a estrutura da SAD, propriedade do milionário grego Evangelos Marinakis, e reduzir despesas.

A vaga de rescisões começou em setembro, mas intensificou-se nos primeiros dias deste mês de dezembro, abrangendo funcionários de várias áreas do clube, desde departamentos administrativos a serviços operacionais e estruturas de formação.

Sinal dessa onda de saídas no clube foi o facto de o treinador dos vila-condenses, Sotiris Silaidopoulos, ter surgido na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS sem a habitual companhia do diretor de comunicação, Vítor Ramos.

Até ao momento, as medidas não abrangeram elementos da equipa profissional de futebol, nem a respetiva equipa técnica, mas há indicação para que se aplique uma contenção de custos na contratação de serviços e materiais para operacionalidade da equipa.

Questionado sobre o assunto, o treinador do Rio Ave preferiu não se alongar em considerações: «Estou aqui para falar sobretudo dos aspetos do futebol. Essas questões não fazem parte das minhas funções. Até porque nem sei se o clube fez algum comunicado sobre o assunto.»

Silaidopoulos garantiu apenas que «o plantel está tranquilo» e que «a equipa tem todas as condições para jogar o jogo de amanhã». «Estamos focados apenas em como podemos conquistar os três pontos, que queremos e precisamos», completou.

Até ao momento, nem o clube nem a SAD do Rio Ave se pronunciaram sobre o tema.

A equipa vila-condense joga na casa do AVS, este sábado, para a 13.ª jornada da Liga. Um jogo para acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.