Silaidopoulos: «Despedimentos no clube? Estou aqui para falar de futebol»
Cerca de 40 funcionários, de vários departamentos, estão de saída no Rio Ave
Cerca de 40 funcionários, de vários departamentos, estão de saída no Rio Ave
O Rio Ave vive um período conturbado a nível administrativo, marcado pelo despedimento de cerca de 40 funcionários motivado pela necessidade de reorganizar a estrutura da SAD, propriedade do milionário grego Evangelos Marinakis, e reduzir despesas.
A vaga de rescisões começou em setembro, mas intensificou-se nos primeiros dias deste mês de dezembro, abrangendo funcionários de várias áreas do clube, desde departamentos administrativos a serviços operacionais e estruturas de formação.
Sinal dessa onda de saídas no clube foi o facto de o treinador dos vila-condenses, Sotiris Silaidopoulos, ter surgido na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS sem a habitual companhia do diretor de comunicação, Vítor Ramos.
Até ao momento, as medidas não abrangeram elementos da equipa profissional de futebol, nem a respetiva equipa técnica, mas há indicação para que se aplique uma contenção de custos na contratação de serviços e materiais para operacionalidade da equipa.
Questionado sobre o assunto, o treinador do Rio Ave preferiu não se alongar em considerações: «Estou aqui para falar sobretudo dos aspetos do futebol. Essas questões não fazem parte das minhas funções. Até porque nem sei se o clube fez algum comunicado sobre o assunto.»
Silaidopoulos garantiu apenas que «o plantel está tranquilo» e que «a equipa tem todas as condições para jogar o jogo de amanhã». «Estamos focados apenas em como podemos conquistar os três pontos, que queremos e precisamos», completou.
Até ao momento, nem o clube nem a SAD do Rio Ave se pronunciaram sobre o tema.
A equipa vila-condense joga na casa do AVS, este sábado, para a 13.ª jornada da Liga. Um jogo para acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.