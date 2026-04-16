Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, está determinado em melhorar os números da equipa nos jogos em casa, a começar já esta sexta-feira, na abertura da 30.ª jornada da Liga, com a receção ao AVS marcada para as 20h45.

Rendimento do Rio Ave em Vila do Conde [apenas três vitórias em 14 jogos]

«Estamos frustrados com alguns pontos que deixámos escapar. Em casa, houve jogos em que não estivemos bem, outros em que jogámos bem, mas não conseguimos concretizar. Se conseguirmos melhorar o rendimento em casa, será um grande passo para a equipa.»

Mais pontos fora de casa

«Sinto que a equipa, em casa, por vezes entra menos concentrada. Talvez exista a ideia de que jogar em casa torna tudo mais fácil e isso acabou por nos custar pontos. Mas também tivemos jogos decididos nos últimos minutos, o que mostra que cada partida tem a sua própria história».

O que espera do AVS, último classificado

«No futebol português não há jogos fáceis. Analisando o AVS e as performances que tiveram, não reflete a posição que têm. Fizeram um bom jogo frente ao Vitória de Guimarães, na última jornada. Temos de ser humildes e focar na nossa prestação. Todas as equipas são competitivas e temos de estar sempre ao melhor nível.»

Posição tranquila do Rio Ave na reta final do campeonato

«Há tranquilidade dentro da equipa. Não estamos obcecados com os pontos, mas sim com o desempenho jogo a jogo. Temos cinco jogos pela frente e o nosso objetivo é dar o melhor em cada um deles.»

Experiência em Portugal, é para continuar?

«Gosto muito de Portugal e de Vila do Conde. Sinto-me em casa, faz-me lembrar a minha ilha [Kos]. Sinto que o clube está a crescer e tem uma visão ambiciosa. O Rio Ave vai ser um destino muito apetecível para qualquer jogador ou treinador. Sobre o meu futuro, vamos terminar bem a época e depois veremos.»

Para esta jornada, técnico grego apenas não pode contar com o médio Brandon Aguilera, que recupera de lesão.