Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, antevê visita ao terreno do “lanterna vermelha” AVS para a 13.ª jornada da Liga, jogo agendado para sábado (18h00):

Antevisão ao jogo

«Fizemos uma boa primeira parte contra o Santa Clara e queremos aumentar a nossa consistência na performance ao longo do jogo, para podermos conquistar os três pontos. Tivemos uma boa semana, bons treinos, a equipa está focada.»

Aviso contra facilitismos

«Não sou ingénuo ao ponto de pensar que, só porque o AVS está em último, vai ser um jogo fácil. Eles vêm de um resultado negativo e vão tentar responder. Criam problemas às equipas que jogam lá e nós temos de dar o nosso máximo.»

Importância de vencer

«Vencer é sempre importante, precisamos dos pontos, mas temos de encontrar uma consistência na performance ao longo dos jogos. Se isso acontecer, os resultados vão aparecer. É isso que queremos ver já neste jogo.»