Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, lança a receção ao Alverca, no sábado (18h00), para a 28.ª jornada da Liga. A equipa de arbitragem nomeada para o encontro é liderada por Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira:

Análise ao adversário

«É uma equipa muito bem organizada. Faz coisas muito interessantes com e sem bola. No ataque, tem jogadores muito rápidos, especialmente nas alas. Os resultados recentes podem não ser os melhores, mas as exibições têm sido boas.»

«Esperamos um jogo muito difícil. Nós estamos num bom momento, mas, se queremos continuar assim, temos de estar totalmente focados. Também queremos melhorar o nosso rendimento em casa, onde temos potencial para crescer ainda mais.»

Impacto da paragem da Liga na equipa

«Nunca é o melhor parar quando as coisas estão a correr bem, mas os jogadores regressaram em boas condições. Fizemos um jogo amigável (frente ao Leixões) e conseguimos manter o ritmo competitivo.»

«Estamos preparados para voltar à competição e manter o ritmo. Para nós é muito importante continuar assim. Os treinos correram bem e estamos prontos para continuar a dar uma boa resposta neste jogo.»

Pode igualar recorde de vitórias seguidas na Liga do Rio Ave

«O mais importante é continuar a ganhar. Os recordes individuais são importantes, mas o essencial é desenvolver a equipa e fazer crescer o clube. Neste momento estamos num bom momento e queremos mantê-lo. Queremos estabilizar esta mentalidade positiva.»

Jalen Blesa

«Tem sido muito eficaz e é um jogador importante para nós, mas acredito que o clube e a equipa ajudam muito no desenvolvimento dos jogadores.»

Ausências no Rio Ave

Brandon Aguilera (lesionado).