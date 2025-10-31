Silaidopoulos: «Três vitórias consecutivas não é pressão, é motivação extra»
Treinador do Rio Ave no lançamento da receção ao Estoril que está marcada para este sábado
Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, elogiou esta sexta-feira a competitividade do campeonato português e realçou que os vilacondenses estão determinados em alcançar a terceira vitória consecutiva, na conferência de antevisão ao duelo frente ao Estoril relativo à 10.ª jornada, agendado para as 18 horas deste sábado.
Elogios à competitividade da Liga
«É uma das ligas mais competitivas da Europa. Todos os jogos são difíceis, todos os adversários têm qualidade. Isso ajuda-me a evoluir como treinador e ajuda a equipa a crescer.»
Sequência de vitórias dá motivação à equipa
«Conseguir três vitórias seguidas não é uma pressão, é uma motivação extra. Queremos usar isso da melhor forma. É sempre importante, porque mostra que as coisas estão a correr bem e dá confiança à equipa para continuar o bom trabalho.»
Análise ao adversário de sábado
«O Estoril é uma equipa com qualidade, com nuances táticas interessantes, mas o mais importante é olharmos para nós. Temos de ser sérios, organizados e manter a nossa identidade.»