Na antevisão à visita do Rio Ave (13.º) ao Casa Pia (16.º), na 34.ª e última jornada da Liga, Sotiris Silaidopoulos garantiu que não vai ter compaixão pelos “Gansos”, que lutam pela permanência. Em conferência de imprensa, o treinador grego esclareceu que não pode contar com os castigados Petrasso e Ryan Guilherme, nem com o lesionado Brandon Aguilera.

Casa Pia a fechar

«Sabemos que o Casa Pia está a lutar pela permanência, por isso esperamos um jogo com muita paixão e agressividade. Mas nós também temos de responder da mesma forma. O Casa Pia é uma equipa muito organizada defensivamente, joga com linha de cinco, tem jogadores experientes e é muito perigosa nas transições. Vai ser um jogo intenso e interessante.»

Rio Ave melhorou?

«Acho que melhorámos muito no último terço da temporada. Jogámos bom futebol e sinto que não conquistámos tantos pontos como merecíamos. Queremos fazer um bom jogo e conquistar os três pontos.»

«O mais importante é jogarmos pelo nosso respeito, pelo respeito do clube, do nosso trabalho diário e de tudo o que fazemos. Temos uma base muito forte de jogadores para começar a nova temporada. Precisamos de fazer algumas contratações cuidadosas para reforçar posições específicas.»

«Vejo esta época como uma jornada muito bonita de crescimento, como treinador e como pessoa. Estar numa Liga competitiva, enfrentar grandes equipas e grandes treinadores foi muito enriquecedor.»