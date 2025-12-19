Sotiris Silaidopoulos anteviu nesta sexta-feira a visita ao Gil Vicente (4.º), no sábado (18h), na 15.ª jornada da Liga. O treinador do Rio Ave (10.º) espera um duelo exigente contra um adversário que não triunfo há quatro jornadas. Os vilacondenses não contam com os lesionados Bakoulas, Rafael Lobato e Omar Richards, além do castigado Vrousai.

Alertas para Barcelos

«É um adversário que vai ter o nosso respeito num jogo que será exigente, mas acredito que podemos ter um bom rendimento, temos da manter a mentalidade. O Gil Vicente está bem na Liga e mostra bons princípios de construção.»

«Pablo? É um grande jogador, mas estamos focados em travar o rendimento coletivo.»

«Estamos a crescer e a evoluir. Ainda podemos melhorar em alguns momentos cruciais. Na segunda volta estaremos melhores. (…) Podemos tentar algo diferente em relação à defesa, mas a abordagem continua a ser a mesma.»