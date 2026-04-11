Rio Ave
Há 23 min
Sotiris: «Rio Ave ainda não está a salvo, queremos acabar fortes»
Treinador enalteceu a organização defensiva no triunfo nos Açores
Estádio São Miguel, Açores
Treinador enalteceu a organização defensiva no triunfo nos Açores
Estádio São Miguel, Açores
*Por Frederico Figueiredo
Na sequência da vitória do Rio Ave na visita ao Santa Clara (2-0), na 29.ª jornada da Liga, Sotiris enalteceu a organização defensiva.
Análise ao jogo
«O segredo para a vitória foi o nosso espírito de equipa. Preparamo-nos para um jogo muito físico e conseguimos que o Santa Clara não tivesse oportunidades de golo. A nossa defesa foi muito organizada e tentámos fazer uma pressão muito alta. Depois conseguimos dois golos de bola parada, que é algo que temos trabalhado.»
Contas da manutenção
«Ainda não nos vemos como estando a salvo. Queremos acabar a época fortes e os últimos dois meses foram bons. Quero agradecer aos adeptos que se deslocaram aqui e espero que possam voltar felizes.»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS