*Por Frederico Figueiredo

Na sequência da vitória do Rio Ave na visita ao Santa Clara (2-0), na 29.ª jornada da Liga, Sotiris enalteceu a organização defensiva.

Análise ao jogo

«O segredo para a vitória foi o nosso espírito de equipa. Preparamo-nos para um jogo muito físico e conseguimos que o Santa Clara não tivesse oportunidades de golo. A nossa defesa foi muito organizada e tentámos fazer uma pressão muito alta. Depois conseguimos dois golos de bola parada, que é algo que temos trabalhado.»

Contas da manutenção

«Ainda não nos vemos como estando a salvo. Queremos acabar a época fortes e os últimos dois meses foram bons. Quero agradecer aos adeptos que se deslocaram aqui e espero que possam voltar felizes.»