Sotiris Silaidopoulos realça a vontade de «virar a página» frente ao Sp. Braga, após três derrotas consecutivas, adeversário da 21.ª jornada da Liga, em jogo marcado para este domingo, às 18h00. O treinador dos vilacondenses, que não poupou nos elogios à formação orientada por Carlos Vicens, abordou o mercado e as saídas dos dois melhores marcadores da equipa - Cayton e André Luiz - e o impacto que isso pode ter na temporada.

Virar a página

«É um jogo muito difícil para nós, por muitas razões. Pelo momento que atravessamos (três derrotas seguidas) e pela qualidade do adversário. Mas temos de encontrar o nosso plano, os nossos princípios, e continuar. Espero que este jogo seja um novo ponto de viragem para nós.»

Qualidade do Sp. Braga

«Quando analisamos o adversário, estamos a falar de uma das melhores equipas da I Liga. É uma equipa que constrói com muitos jogadores, que junta linhas, que cria superioridade numérica, que usa muito os corredores.»

Trabalhar no erro

«Trabalhamos muito sobre os erros, sobre a organização defensiva, porque isso é algo fundamental. Damos toda a informação e todas as tarefas aos jogadores para melhorar essa situação. Dentro do jogo, a responsabilidade também passa pela tomada de decisão individual.»

Melhores marcadores saíram... e agora?

«Cerca de 75% dos nossos golos vinham do André Luiz e do Clayton. Mas temos de seguir em frente. Não é fácil substituir jogadores que estiveram aqui durante dois anos, que marcavam regularmente. Os novos jogadores chegaram com nova energia, com ar fresco, e temos de encontrar uma forma de os integrar o mais rapidamente possível na equipa, criar um novo grupo e tentar compensar aquilo que perdemos.»

Mercado também trouxe reforços

«Os novos jogadores vêm com ritmo competitivo, estão em boa forma física e prontos para ajudar. Alguns vão adaptar-se mais depressa, outros vão precisar de mais tempo, mas estamos satisfeitos.»