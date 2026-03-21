Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, garante que a possibilidade de somar, pela primeira vez na temporada, a terceira vitória consecutiva dá uma motivação extra para o embate diante do Estoril, em jogo da 27.ªjornada da Liga, marcado para domingo, às 15h30.

Na procura pelo terceiro triunfo consecutivo

«É uma motivação extra, claro, mas como já disse, para nós, todos os jogos até ao fim vão ser cruciais e muito importantes. Não podemos pensar apenas nas três vitórias seguidas, mas sim pensar jogo a jogo.»

Bom momento

«Quando vens de resultados positivos, é sempre mais fácil. Mas aquilo que nos manteve firmes, mesmo nos momentos difíceis, foram as rotinas e o trabalho diário que tivemos nos treinos.»

Motivação e crença na vitória

«Estamos com boa energia, em boa forma e bem-dispostos. Acho que preparámos bem o jogo contra o Estoril e estamos muito positivos e otimistas para ir lá, fazer uma boa exibição e tirar um bom resultado.»

Análise ao Estoril

«É uma equipa muito interessante, com muita rotação, que entende bem os tempos e os espaços e que explora muito bem o último terço. Têm muita qualidade.»

Conjunto de Ian Cathro tem fragilidades

«Também há aspetos que podemos aproveitar. Estamos num bom momento, preparámos bem o jogo e queremos ir ao Estoril fazer uma boa exibição.»

Mudança para o 4x3x3

«É preciso tempo para integrar os novos jogadores, para passar as novas ideias e para trabalhar o novo sistema. Neste momento estamos num bom momento e o que nos faz sentir bem é vermos a evolução e o crescimento dentro da equipa, e isso traduz-se em resultados.»

Rio Ave a evoluir

«Os jogadores que temos agora estão muito bem adaptados à nova estrutura. Estamos bastante confortáveis, sobretudo na fase defensiva e na pressão alta, o que nos tem ajudado a criar dificuldades aos adversários e a sermos eficazes.»

Sem meta de pontos, jogo a jogo

«Não vejo as coisas dessa forma. Vejo jogo a jogo. Faltam oito jogos e queremos tirar o máximo de todos. No final veremos quantos pontos temos e quantos precisamos.»

Blesa tem sido decisivo

«É um desporto coletivo e, para colocar o Blesa em posição de finalizar, há muito trabalho por trás. Mas, claro, é um jogador muito interessante, que nos dá várias opções e se adapta muito bem ao espaço e ao tempo.»

Recuperação da equipa assente no apoio dos adeptos

«Os adeptos estiveram sempre connosco, mesmo nos momentos difíceis. Agora sinto que a ligação está ainda mais forte, porque veem união, espírito de luta e uma mentalidade de nunca desistir.»