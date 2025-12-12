Silaidopoulos: «Vitória? Vai ser um excelente desafio, também têm fraquezas»
Treinador do Rio Ave acredita em salto na tabela após receção aos vimaranenses
Sotiris Silaidopoulos anteviu nesta sexta-feira a receção do Rio Ave ao Vitória de Guimarães, duelo da 14.ª jornada agendado para este sábado (18h). Os vimaranenses ocupam o 8.º lugar, com 18 pontos, mais dois do que o Rio Ave (10.º).
Serenidade antes do Vitória
«Está a ser uma época normal do Rio Ave, comparada com a última temporada. Temos mais pontos e ainda mais quatro jogos para enfrentar até ao final do ano. Seguimos com a ambição de continuar a vencer, principalmente em casa. O jogo com o Vitória vai ser um excelente desafio para nós, pode dar-nos confiança para subir na tabela. Temos apenas três derrotas no campeonato, não é nada mau.»
«É mais fácil trabalhar depois de uma vitória, mas tivemos um bom período no último mês. A equipa esteve bem, trabalhou com afinco e nota-se que a coesão está muito melhor. Para construir estes comportamentos é preciso tempo.»
«O Vitória está na melhor forma da época. Vai ser um excelente desafio. A equipa que tiver melhor equilíbrio e ocupar melhor os espaços, a atacar e a defender, vai conquistar os três pontos. Espero um Vitória mais equilibrado. Sabemos que têm jogadores de qualidade e são bons com bola, mas também têm fraquezas que iremos, de certeza, explorar e aproveitar.»