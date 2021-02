O Sporting tem a contratação de Matheus Reis ainda neste mercado de inverno bem encaminhada.

Como o Maisfutebol já adiantou, Rafael Camacho deve seguir para Vila do Conde por empréstimo, como compensação pela libertação do lateral brasileiro seis meses antes do final do contrato, havendo ainda a possibilidade do Sporting pagar uma pequena indemnização financeira ao Rio Ave.

Em contrapartida, Matheus Reis viaja de imediato para Alvalade e torna-se reforço para Ruben Amorim, que assim fica com mais uma opção para o lado esquerdo da equipa.

Segundo foi possível saber, o negócio está bem encaminhado e falta sobretudo acertar detalhes no contrato de cedência de Rafael Camacho ao Rio Ave, em particular o salário do jogador e as percentagens que cada clube paga.

Numa altura em que faltam pouco mais de sete horas para o fecho do mercado, os clubes estão em contrarrelógio para acertar os pormenores que ainda faltam e fechar este dossier.