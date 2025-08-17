Sylaidopoulos: «Falhámos várias ocasiões para fazer o 2-0»
Treinador do Rio Ave não gostou da segunda parte da equipa
Sotirios Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Nacional:
«Acho que foi um jogo em que tivemos várias oportunidades para fazer o 2-0 e vencer o jogo. Falhamos essas ocasiões e mantiveram o Nacional no jogo. Claro que não vencemos e vamos trabalhar para corrigir o que está mal e vencer o próximo jogo.
[Quais foram as principais diferenças entre a primeira e a segunda partes?] Às vezes as dinâmicas mudam e a estratégia não é cumprida. Mas como disse antes, tivemos ocasiões para vencer o jogo, mas estivemos algo precipitados. Tem de haver mais dinâmica para podermos marcar. Tal como disse antes, mesmo que tivesse vencido eu não ia ficar satisfeito com a performance na segunda parte.
[o que pensa da Liga portuguesa?] É uma Liga muito difícil. As equipas são muito competitivas e que combatem por cada jogo, não há jogos fáceis em Portugal. É um bom campeonato e o nível é elevado. Estou muito feliz por estar no Rio Ave».