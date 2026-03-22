Sotirios Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, na conferência que se seguiu ao triunfo sobre o Estoril (2-1), em pleno António Coimbra da Mota, em jogo da 27.ª jornada da Liga.

Três vitórias consecutivas, trinta pontos. Acreditava neste cenário em janeiro?

«Acreditei sempre, mesmo nos momentos mais difíceis. Sempre acreditei nos jogadores, na equipa e no trabalho que fazemos todos os dias no centro de treinos. Também foi isso que nos fez continuar, que nos fez continuar a acreditar e é por isso que agora conseguimos estas três vitórias. Estamos a tirar rendimento de toda essa confiança, de todo este trabalho e de todas as ligações que fomos criando. Claro que houve um período de transição quando mudámos vários jogadores, mudámos o plantel e acho que também mudámos como clube. Houve uma maior ligação entre a direção, o staff, os jogadores. Agora merecemos estes resultados e estamos muito satisfeitos.

O que fez a equipa mudar tão radicalmente para melhor?

«Não acredito em cliques, acredito em trabalho, acredito em darmos o melhor de nós, acredito nos valores que são transmitidos dentro do clube. Acho que a primeira parte da temporada não foi assim tão má, conseguimos vinte pontos, mas jogávamos de uma forma diferente porque tínhamos jogadores diferentes com características diferentes. Mudámos quase metade da equipa titular em relação à primeira volta. No futebol é preciso tempo para trabalhar aspetos táticos, para implementar novas ideias na equipa, mas também é preciso tempo para se criarem ligações, este sentimento de pertença dentro da equipa. Estou muito contente porque, neste momento, como equipa, estamos a jogar de uma forma que me deixa muito orgulhoso. Pelo espírito combativo, por nunca desistirmos, pelo compromisso dos jogadores. É o trabalho que nos deu estas vitórias e que torna vida mais doce.

Saíram jogadores importantes como André Luiz e Clayton. Bezerra e Blesa colmataram bem essas saídas?

«Acho que melhorámos muito a nível coletivo, quando o coletivo melhora é mais fácil sobressair individualmente, isso também faz parte do nosso trabalho. Quando jogadores como o Clayton e o Luiz saem do clube, depois de terem feito aqui coisas maravilhosas, é o momento de trabalharmos os jogadores que temos e procurar evoluir com os jogadores que fomos buscar ao mercado. Acho que escolhemos bons jogadores, com boas características. Senti, acima de tudo, que somos mais equipa, coletivamente, com valores muito básicos no nosso jogo que permite sobressair jogadores como o Bezerra ou Blesa. Mas não apenas dois ou três jogadores, como viram hoje, o Brabec marcou, o Spikic está a jogar de uma forma diferente. Acho que estamos mais fortes como coletivo do que estávamos na primeira volta».