Sotiris Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o AVS (2-1), na Vila das Aves, em jogo da 13.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo difícil, sendo sempre complicado jogar nestas condições. Dominámos o jogo na primeira parte e no segundo tempo, tivemos uma grande reação depois do empate e criámos várias oportunidades.»

«Estamos muito satisfeitos com este triunfo, depois de vários jogos em que fomos melhores do que os adversários. É sempre importante ganhar, especialmente se jogarmos bem. Quero aproveitar para agradecer a presença e o apoio dos adeptos num dia difícil em termos climatéricos».