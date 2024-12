Tiago Margarido, treinador do Nacional, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Rio Ave:

«O jogo na primeira parte foi equilibrado. Viemos a casa de um adversário direto e conseguimos ter um jogo intenso e o golo do Rio Ave surgiu contra a corrente. Conseguimos empatar e trazer justiça ao resultado.

Na segunda parte, o Rio Ave entrou melhor, pressionou mais alto, mas as melhores oportunidades até foram nossas, estou a lembrar-me de uma do Dudu e do Appiah. Pelo somatório do que foi o jogo, acho que o resultado foi extremamente injusto.

[Substituição de Lucas França ao intervalo] O Lucas esteve com uma virose durante a semana toda e hoje não se sentiu bem na primeira parte, por isso decidimos substituir»