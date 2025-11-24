Num emotivo depoimento partilhado no portal “The Coaches Voice”, Sotiris Silaidopoulos, de 46 anos, recordou o percurso até chegar a Portugal e ao Rio Ave. O treinador grego leva duas vitórias em 12 jogos ao leme do emblema de Vila do Conde.

Há pouco mais de 21 anos, quando a Grécia conquistou o Euro 2004, Sotiris estava na ilha de Kos, onde cresceu. Quis o destino que abrisse as portas de Portugal onde a Grécia estagiou naquele Europeu.

«Jamais imaginei que, 21 anos depois, estaria em Portugal a treinar na Liga e a enfrentar ícones como José Mourinho. Foi em Vila do Conde que a seleção grega estagiou naquele inesquecível verão de 2004. Para mim soou como um sinal. O Rio Ave é a minha primeira experiência como treinador fora da Grécia. Os anos como jogador foram, infelizmente, marcados por várias lesões. Uma delas, no entanto, salvou a minha vida», começa por escrever.

Acontece que, aos 28 anos, os exames que levariam a uma cirurgia num ombro revelaram um tumor maligno e raro na zona torácica. Seguiram-se seis meses de quimioterapia.

«O tumor foi removido e, felizmente, hoje estou saudável, com a perspetiva que essa experiência me proporcionou. Comecei a interpretar a vida com maior clareza e a desvalorizar o que não importa. Essa fase moldou a minha personalidade e ensinou-me a lidar com momentos difíceis. Outra lição é que tudo é possível se acreditarmos e lutarmos. O futebol e a vida têm muitas semelhanças.»

Entretanto, Sotiris Silaidopoulos retomou a carreira de jogador, mas aos 30 anos perdeu «a batalha com os joelhos». E a aventura como treinador surgiu a convite de um antigo colega de equipa.

Do clube da cidade natal, o Antagoras Kos, para os sub-16 do Panathinaikos – onde trabalhou com Vagiannidis e Sotiris, dupla vinculada ao Sporting – até chegar ao Olympiakos, a convite de Evangelos Marinakis, para orientar os sub-17. Naquele «gigante» liderou os mais novos à conquista da Youth League e ajudou na conquista da Liga Conferência. Ou seja, dois troféus inéditos em 2023/24.

«Em 2025 recebi uma proposta para treinar o Rio Ave. Foi uma decisão difícil. A escolha era continuar no Olympiakos como treinador-adjunto, depois de uma temporada com a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões, ou seguir um caminho que me ajudasse a crescer ainda mais. Escolhi o Rio Ave.»

«Pouco depois de José Mourinho assumir o Benfica, viajámos para Lisboa. Quando chegámos ao Estádio da Luz, o meu adjunto disse que Mourinho queria falar comigo. Ele estava no corredor para me receber e conversar um pouco. Isso demonstra a sua classe. O pai dele tinha sido treinador do Rio Ave na década de ‘80, quando a equipa chegou à final da Taça de Portugal», termina.

De notar que Sotiris Silaidopoulos é o primeiro treinador grego da história da Liga. O Rio Ave é 11.º, com 12 pontos, três de vantagem sobre a zona de despromoção. Segue-se a receção ao Santa Clara (12.º), no domingo (15h30).