O Rio Ave regressou esta segunda-feira aos trabalhos para a próxima temporada e já está com prejuízos.

Clayton Silva, avançado dos vilacondenses e quarto melhor marcador da última edição do campeonato, juntou-se à equipa e fez os primeiros exames médicos. Até aqui tudo normal, correto? Mas a verdade é que o jogador brasileiro acabou por partir uma máquina no ginásio do Rio Ave.

Ao aplicar demasiada força a uma correia, a mesma acabou por se partir como mostra o vídeo publicado pelo Rio Ave, onde também é possível ver que Clayton avisou...

Confira aqui o momento caricato: