O Rio Ave apresentou esta quinta-feira a nova camisola para a temporada 2024/25, sob o lema «Todos a bordo», com vários vilacondenses ao servirem como modelo, tanto no centro da cidade, como nas freguesias adjacentes.

Uma camisola que mantém as tradicionais características do clube de 85 anos, com as riscas verticais em tons de verde e branco.

No vídeo de apresentação, o clube mostra vários vilacondenses, de várias profissões, vestidos com a nova camisola, quer no centro de Vila do Conde, mas também nos arredores. «De Vila Chã a Rio Mau, das Caxinas ao rio e ao forte, somos Todos Rio Ave FC e estamos Todos a Bordo», refere o clube.

A nova camisola é apresentada ao som do renovado hino do clube, agora com uma nova versão composta pelo músico Filipe Fonseca. Um novo hino que vai-se ouvir, pela primeira vez, no Estádio dos Arcos no próximo sábado, na apresentação oficial aos sócios.

Ora veja (e oiça):