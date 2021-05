13 anos depois, o Rio Ave desceu à II Liga após perder no play-off contra o Arouca.



No final do jogo do último domingo, Tarantini saiu do estádio e em lágrimas enfrentou os adeptos, visivelmente insatisfeitos e irritados pela despromoção do seu clube. A atitude do capitão de equipa foi apreciada pelos seguidores vilacondenses que o aplaudiram e lhe pediram para continuar.



Veja a conversa entre Tarantini e os adeptos no vídeo associado ao artigo.