Declarações de Lucas Piazón, avançado do Rio Ave, na flash interview da Sport TV, após o empate com o Sporting:

«Parece que perdemos. Fizemos um bom jogo. Podíamos ter ido para o intervalo com 2-0 ou 3-0, mas não conseguimos fazer o golo para ficarmos mais tranquilos no jogo. 1-0 é sempre perigoso. Num lance de contra-ataque, o Bolasie, muito forte fisicamente, acabou por carregar e conseguir o penálti. Jogámos bem, saímos de cabeça erguida. A equipa está bem. Desde o início do ano temos jogado bem, sido sólidos atrás e consistentes no ataque. Há que continuar assim, temos um bom futuro pela frente. A equipa sabe jogar futebol, põe a bola no chão e sabe jogar, o que facilita também para mim.»