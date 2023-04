*Por Gonçalo Ribeiro

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Casa Pia (1-1), da 28.ª jornada da Liga:

[Tem a mesma opinião de Filipe Martins, que aceita o empate, sobre o jogo?] «Não concordo. Na primeira parte, o jogo foi mais decisivo, estava algum vento, nós nem sempre jogamos bem nessas condições, o que não é desculpa nenhuma para não termos desbloqueado o jogo. O Casa Pia acaba por fazer um jogo direto, porque tem avançados rápidos, e através de segundas bolas recuperadas. Ainda na primeira parte, quando ligávamos o jogo, criámos perigo, com um ou dois toques. Para além disso, o Fábio é derrubado dentro de área aos 12 minutos, o que podia dar o 1-0 para nós se fosse assinalada a grande penalidade, na minha opinião. Tentámos jogar mais com a bola no chão, não atacámos bem a profundidade, ao contrário do Casa Pia, conseguindo marcar o golo assim. A primeira parte teve pouco tempo útil de jogo, o minuto de desconto pareceu-me curto. O Casa Pia esteve confortável a gerir o jogo nesse aspeto, e nós tínhamos de acelerá-lo, sem perder o controlo emocional, e foi isso que fizemos. O Sávio e o Hernâni entraram bem no jogo. Estou satisfeito com o empenho e atitude dos jogadores. Conseguimos encostar uma equipa boa, que está a fazer um bom campeonato, mas provamos que estamos a jogar futebol, sempre a tentar fazer golo. Faltou-nos o segundo golo para fazer a reviravolta e para nos aproximarmos deste adversário. Acho que o ascendente que tivemos no jogo foi claro, a partir da segunda parte.

[O facto de ter sofrido nos primeiros 20 minutos pode ter ditado o jogo, uma vez que a sua equipa teve de ir sempre atrás do resultado?] Sim, o Casa Pia é uma equipa que defende bem, que é inteligente a gerir o jogo. Nós tínhamos de ser uma equipa ofensiva e rápida, tanto que o golo marcado num canto rápido mostra isso mesmo. Sabíamos que o Casa Pia defende bem e sabe sair em contra-ataque, mas penso que nós, através do nosso jogo, acabámos por ter essa capacidade para fazer o 1-1, faltou-nos a eficácia para marcar mais um.

Gostaria só de sublinhar que hoje é um dia feliz para nós, porque conseguimos 35 pontos, o que era o nosso objetivo para a época. É um dia feliz para nós no nosso objetivo que é a permanência.