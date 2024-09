Luís Freire está muito perto de atingir um marco histórico no Rio Ave no que toca à invencibilidade em casa.

Caso não perca na receção ao Estoril Praia, no sábado (15h30), a equipa comandada pelo técnico de 38 anos vai chegar aos 15 jogos sem perder nos Arcos. A última derrota do Rio Ave em casa foi em outubro de 2023, com o Farense (4-3).

Miguel Cardoso e José Gomes (2017/18 e 2018/19) detêm a segunda melhor série caseira do Rio Ave, com 15 jogos sem perder enquanto visitado.

Só Carlos Brito conseguiu fazer melhor, tendo mantido o Rio Ave invencível em casa durante 19 jogos (entre 2003/04 e 2004/05).

Além da fortaleza que construiu nos Arcos, destaca-se a capacidade defensiva da equipa vilacondense a jogar dentro de portas: o Rio Ave é a única equipa da Liga que ainda não sofreu golos em casa.