Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

«Vínhamos de uma passagem na Taça e neste resultado há demérito nosso, mas há mérito do Benfica. É uma equipa de um grande nível e quando não estamos à altura do jogo estes resultados acabam por acontecer.

Quando sofremos dois golos tão cedo é sempre difícil conseguir um equilíbrio emocional. As coisas não nos começaram a sair bem, principalmente sem bola, e fomos muito permissivos. Não fomos tão organizados como tínhamos de ser, com bola perdemos muitos duelos quando tínhamos de jogar mais rápido. Dou mérito ao Benfica pelo que fez na primeira parte, mas é também valioso para nós esta lição pelo crescimento que temos de ter, é uma aprendizagem para muitos jogadores do que é este tipo de jogos.

Queríamos dar uma imagem diferente, mas vamos ter de ir aos poucos. Nos jogos do nosso campeonato temos apenas uma derrota e para mim o mais importante para o Rio Ave é a resposta a que vamos dar a seguir a isto, nos oito jogos seguintes que temos pela frente com equipas da nossa zona da tabela.

Temos de trabalhar forte e procurar pontos para subir na tabela. Vamos assumir as nossas responsabilidades e proteger os jogadores desta fase.»

[Mais sobre o jogo]

«Nestes jogos o 2-0 às vezes é perigoso. Se fôssemos com 2-0 para o intervalo, acredito que depois a nossa postura ser diferente. Mas o 3-0 mata-nos completamente. Não é fácil depois conseguir equilibrar a equipa para disputar um jogo de forma extremamente competitiva. Conseguimos até numa determinada altura, mas depois já não conseguimos.

Este jogo faz parte de um calendário que nos colocou quatro equipas deste nível nos primeiros nove jogos. [Mas] Não queríamos que este jogo fosse assim, queríamos que fosse diferente. (…) Claro que nestes jogos podemos fazer coisas que não fizemos hoje, e temos a obrigação de as fazer também. Este jogo não é bem conseguido da nossa parte.

Mas a forma de darmos a volta é trabalhar para ganharmos ao Casa Pia. Acredito piamente que vamos subir na tabela. O nosso desafio está aí: ver qual o Rio Ave que vai aparecer na próxima jornada.

Como o nosso plano era um bocadinho de trás para a frente, não fez assim tanta diferença. Se calhar, causou mais problemas na pressão. Porque foram sempre muito homem a homem e foram muito agressivos com a linha de cinco, muito agressiva, a defender. A nível defensivo foi mais difícil para nós do que se eles tivessem uma linha de quatro. Tivemos o Omar e o Tomé muito marcados, tal como os médios. O Benfica foi muito pressionante e nem sempre conseguimos gerir como queríamos essa pressão.»

[Sobre a aposta no guarda-redes]

«Temos dois guarda-redes com muita qualidade. O Jhonatan já está connosco há muitos anos e com grandes performances também. É muito experiente e tem capacidade para jogar qualquer jogo. Tenho confiança absoluta no Jhonatan e ele sabe disso. Mas temos o, Miszta, outro grande guarda-redes que também já deu provas em jogos oficiais. Também fez uma belíssima exibição na Taça de Portugal. Tenho essa boa dor de cabeça. Temos de ir apostando também nos jovens para eles irem crescendo, porque se nunca apostarmos ele nunca vai continuar a crescer e a mostrar o seu talento. É mérito do Miszta ele ter jogado.»

[Sobre a lesão de Panzo]

«Espero que não seja nada de grave. Não sei ao certo o que poderá ser. Alguma dor no joelho, possivelmente ressentiu-se de algo que teve a meio da semana, mas não tenho a certeza de qual é a situação real.»