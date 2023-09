Depois de duas derrotas seguidas na Liga, a última com o FC Porto com dois golos sofridos para lá do minuto 90, o Rio Ave desloca-se neste sábado a Rio Maior, casa emprestada do Casa Pia.

Na antevisão ao encontro da 4.ª jornada, o treinador da equipa de Vila do Conde considerou que se os jogadores mantiverem a consistência do último jogo, as hipóteses de sucesso crescem. «Temos de estar à altura do que fizemos de bem frente ao FC Porto, pois se o conseguirmos estamos mais perto de conseguir os pontos que não conseguimos nesse jogo. Temos de manter o foco até ao final», disse o treinador do Rio Ave em conferência de imprensa.

«Percebemos o que fizemos de bem frente ao FC Porto. E foi muita coisa. Neste jogo com o Casa Pia temos de manter boa pressão sobre o adversário, ser defensivamente competentes, manter a estabilidade e ser uma equipa resiliente e comprometida», antecipou ainda Luís Freire.

O treinador dos vilacondenses quis colocar um ponto final nas críticas à arbitragem do jogo com o FC Porto, no qual foi assinalada uma grande penalidade a favor dos azuis e brancos e da qual nasceu o 1-1. «Não vou alimentar polémicas. Quando achar que tenho de falar, para defender a minha equipa, assim o farei. Já esta época, e num jogo que perdemos, com o Estoril, dei os parabéns ao árbitro. Mas quando achar que não foi uma boa arbitragem também o direi sem ofender ou pôr em causa a integridade e seriedade dos intervenientes», rematou.