O treinador do Rio Ave, Luís Freire, em declarações na sala de imprensa no Estádio Capital do móvel, após a derrota diante do Paços de Ferreira (3-1), na 33.ª jornada da Liga:

«[Análise ao jogo] Para ganhar, não podemos sofrer três golos. Para não sofrer, temos de ser mais agressivos, ter mais concentração, e a mentalidade nestes jogos finais sem bola tem de ser diferente. O Marafona, se calhar, é o melhor em campo. Entrámos muito mal, fizemos o 1-1 logo a seguir, ams na primeira parte não conseguimos ser mais agressivos e permitimos situações de perigo ao Paços. Foi um jogo equilibrado, nós com mais ocasiões claras. Na entrada na segunda parte, depois do 2-1, tentámos reagir, conseguimos criar situações para fazer o empate, tivemos o lance do penálti… Nunca foi um jogo fácil para nós em nenhum sentido. Nesse lance, [o árbitro] podia ter revertido essa decisão. Tentámos projetar mais a equipa para a frente, o Karse fez a estreia, o Costinha recuou, tivemos várias oportunidades.

Dentro da área, não fomos eficazes e felinos, pagámos caro porque não tivemos mentalidade para ganhar o jogo, temos de ser mais exigentes connosco, mais ativos na procura de fazer o nosso jogo. A época é longa e desgastante, mas no próximo jogo temos de dar outra imagem. Sem a bola, não estivemos a um nível bom e, por isso, perdemos o jogo. Mais do que arranjar desculpas, temos é de entrar com outra mentalidade, honrar a época que fizemos e o que somos. Ter outra atitude, estar a top.

[Jogo 350 da carreira] Já falei disso, é irrelevante, queria era ter ganho e sentir que estamos ligados até ao último minuto. É o que quero no próximo jogo.

[Estreia de Jorge Karseladze] À imagem de outros jogadores, os seis que fomos buscar à formação nestes dois anos, tem de fazer parte do futuro do Rio Ave, porque não sabemos como vai ser a decisão do mercado. O Karse ainda é junior, tem muita qualidade, vai ter o seu espaço, não é para amanhã, mas estamos atentos, tem trabalhado connosco, é tecnicamente forte, tem muito caminho para fazer. É puxar pelos nossos jogadores ao máximo, vai ter o seu espaço, com 18 anos ainda tem de fazer um caminho, mandou uma bola à trave, mostra qualidade que tem.

[Importante que os jogadores dêem um passo em frente] É fácil vir aqui ressalvar tudo o que de bem foi feito, mas temos jogos para competir, se perdemos não podem estar contentes. Temos de ver porque perdemos, defensivamente não fomos o que temos de ser e para a semana temos de dar outra resposta a nível defensivo. A insatisfação tem a ver com acreditar que conseguimos fazer melhor, temos capacidade para mais. Queremos mais no próximo jogo, os jogadores também.»