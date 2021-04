Rui Santos, treinador-adjunto do Rio Ave, fez a análise à derrota do Rio Ave frente ao Marítimo, na conferência de imprensa no Estádio dos Barreiros:

«Dominámos ambas as partes. Entrámos algo nervosos, uma instabilidade que depois foi passando com o decorrer do jogo. Faltou assertividade e, quando a bola bateu na trave, por exemplo, podia ter entrado e aí o jogo já seria diferente. Sabemos que o objetivo do jogo é o golo e o Marítimo fez um golo e nós não fizemos nenhum. A posse de bola neste momento não nos diz nada, é só um pormenor, porque no fim quem venceu foi o Marítimo e não o Rio Ave.»

[Cinco jogos sem vencer e perto da zona de despromoção...] «Temos de ser pragmáticos. O Rio Ave não estava a apontar para esse objetivo, obviamente, mas encontramo-nos numa situação em que temos de vencer o próximo jogo. O balneário do Rio Ave está unido e com energia, fruto disso foi a segunda parte que nós fizemos, fomos avassaladores, o Marítimo não conseguiu respirar.»