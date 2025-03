A depressão Martinho soprou plena de intensidade em Vila do Conde e o Rio Ave é o espelho de tal. Esta quinta-feira promete ser exigente para o 11.º classificado da Liga, que viu parte da cobertura da única bancada voar para o exterior do estádio.

O Rio Ave volta a jogar nos Arcos a 7 de abril, aquando da receção ao Boavista, e depois das visitas a Casa Pia e Sporting.

Mais de quatro mil ocorrências relacionadas com o mau tempo – efeitos da depressão Martinho – foram registadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) entre a meia-noite de quarta-feira e as 7 horas desta quinta-feira. De acordo com a ANEPC, a maioria das ocorrências esteve relacionada com a queda de árvores e estruturas.

Portugal está sob efeito da depressão Martinho, que obrigou a avisos quanto ao vento, chuva e agitação marítima fortes.