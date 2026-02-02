Rio Ave
OFICIAL: Ennio Gouw reforça baliza do Rio Ave até ao fim da época
Guardião espreita os primeiros jogos na época, cedido pelos belgas do Zulte Waregem
Numa janela de transferências agitada sobretudo por saídas, o Rio Ave anunciou a chegada do guarda-redes Ennio van der Gouw, neerlandês de 25 anos emprestado pelos belgas do Zulte Waregem até ao fim da época. O emblema de Vila do Conde não esclareceu se o acordo inclui uma opção de compra.
Sem partidas disputadas nesta época, Gouw fez 33 jogos pelo Zulte Waregem nas duas temporadas anteriores. O guarda-redes foi formado no Twente e tem dupla nacionalidade inglesa.
O Rio Ave ocupa o 13.º lugar da Liga, com 20 pontos, cinco de vantagem sobre a zona de despromoção.
