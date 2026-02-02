Numa janela de transferências agitada sobretudo por saídas, o Rio Ave anunciou a chegada do guarda-redes Ennio van der Gouw, neerlandês de 25 anos emprestado pelos belgas do Zulte Waregem até ao fim da época. O emblema de Vila do Conde não esclareceu se o acordo inclui uma opção de compra.

Sem partidas disputadas nesta época, Gouw fez 33 jogos pelo Zulte Waregem nas duas temporadas anteriores. O guarda-redes foi formado no Twente e tem dupla nacionalidade inglesa.

O Rio Ave ocupa o 13.º lugar da Liga, com 20 pontos, cinco de vantagem sobre a zona de despromoção.

