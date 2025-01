O regresso a Vila do Conde ficou longe do esperado e, 11 jogos depois, Hassan encerra o segundo ciclo pelo Rio Ave. Isto porque, na tarde desta segunda-feira, o Le Havre – 17.º classificado da Liga francesa – anunciou o avançado egípcio como reforço até ao fim da temporada.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Rio Ave e Hassan rescindiram o vínculo por mútuo acordo.

Em agosto, o ponta de lança, 31 anos, foi recebido em Vila do Conde com acordo por uma época. E ainda que tenha sido aposta regular a partir do banco, Hassan apenas se evidenciou com dois golos, frente a Famalicão (1-1) e Atlético (Taça de Portugal, 1-3), em outubro.

Por isso, face à concorrência de Clayton – nove golos no campeonato – quase sempre totalista na turma de Petit, o avançado egípcio optou por rumar a outras paragens.

Estreado em Portugal pela porta do Rio Ave, despontou entre 2011 e 2015, até se transferir para o Sp. Braga. Vinculado aos «Guerreiros» até 2020, passou também pelo Olympiakos – ora por empréstimo, ora a definitivo.

No futebol turco, Hassan representou o Konyaspor, Alanyaspor e Pendikspor.

Segue-se a estreia no futebol francês, no «aflito» Le Havre, que ocupa o 17.º e penúltimo lugar do campeonato, está a quatro pontos de lugares seguros.