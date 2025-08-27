Rio Ave
Há 1h e 30min
OFICIAL: Rio Ave contrata Lobato ao Botafogo
Extremo brasileiro de 19 anos assina até 2029
O extremo brasileiro Rafael Lobato, de 19 anos, reforça o Rio Ave, assinando até junho de 2029. O emblema vilacondense chegou a acordo com o Botafogo para a transferência a título definitivo.
O canhoto realizou 11 jogos pela equipa principal do “Fogão” neste ano, com duas assistências.
Lobato já treinou em Vila do Conde, competindo pela titularidade com Valentim Sousa, André Luiz, Tobías Medina e Spikic.
