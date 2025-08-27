O extremo brasileiro Rafael Lobato, de 19 anos, reforça o Rio Ave, assinando até junho de 2029. O emblema vilacondense chegou a acordo com o Botafogo para a transferência a título definitivo.

O canhoto realizou 11 jogos pela equipa principal do “Fogão” neste ano, com duas assistências.

Lobato já treinou em Vila do Conde, competindo pela titularidade com Valentim Sousa, André Luiz, Tobías Medina e Spikic.

