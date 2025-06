O Rio Ave anunciou, na tarde desta quinta-feira, a saída de sete jogadores. Tal como noticiado pelo Maisfutebol, Demir Tiknaz – médio turco de 20 anos – regressa ao Besiktas, uma vez que a opção de compra não foi acionada.

Em 33 jogos, Tiknaz registou quatro golos e duas assistências.

Outro médio, Martim Neto – de 22 anos – regressa ao Benfica, depois de dois golos e uma assistência. A passagem por Vila do Conde representou o segundo empréstimo consecutivo, depois da época pelo Gil Vicente.

Na baliza, o brasileiro Matheus Teixeira, de 26 anos, deixa o Rio Ave ao fim de um jogo. De recordar que, em janeiro, assinou por cinco meses.

Ainda no setor recuado, outro brasileiro, João Pedro – defesa central de 22 anos – regressa aos norte-americanos do Charlotte FC. Em Portugal, cumpriu seis jogos e contribuiu com uma assistência.

Por sua vez, Konstantinos Kostoulas – defesa central de 20 anos – regressa ao Olympiakos, tendo cumprido dez jogos pelos sub-23 do Rio Ave, além de quatro partidas pela equipa principal.

Na frente, o extremo Tiago Morais, de 21 anos, regressa ao Lille. Em todo o caso, serviu de referência ao ataque, com cinco golos em 35 jogos. Por fim, Kiko Bondoso – extremo de 29 anos – regressou ao Maccabi Tel Aviv, rescindiu com os israelitas e reforçou o Moreirense.

Em 32 jogos, Bondoso conseguiu duas assistências e três golos.