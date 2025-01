Matheus Teixeira é reforço para a baliza do Rio Ave, conforme anunciou o emblema de Vila do Conde nesta segunda-feira. O brasileiro, de 25 anos, terminou contrato com o Bahia no final de 2024, depois de ser emprestado ao Criciúma e aos japonenses do Oita Trinita.

Nos últimos anos, apenas em 2021 este guarda-redes foi a primeira escolha, então no Bahia.

Formado pelo Palmeiras, mudou-se em 2019 para o Bahia.

Matheus Teixeira assinou pelo Rio Ave até ao final da época e já treinou às ordens de Petit nesta segunda-feira.

Depois da saída de Jhonatan, de 33 anos, Matheus Teixeira junta-se a Miszta, Antzelo Sina e a Radojicic na baliza dos vilacondenses.

Siga as novidades do mercado de transferências.

O Rio Ave ocupa o 12.º lugar da Liga, com cinco pontos de vantagem sobre a linha de água, e vai disputar os quartos de final da Taça de Portugal. Segue-se a visita ao Farense (16.º), na tarde de sábado (15h30).