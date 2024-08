O Rio Ave anunciou esta quarta-feira a contratação de Antzelo Sina ao Olympiakos, a título de empréstimo até ao final da temporada.

«A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD chegou a acordo com o Olympiacos para a cedência, a título de empréstimo, do atleta Antzelo Sina, até Junho de 2025», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no clube grego, o guarda-redes de 20 anos foi campeão da Youth League 2023/24 e venceu o campeonato grego de sub-19 nas duas últimas temporadas.

O jovem guardião já treinou com o plantel na manhã desta quarta-feira, informou o clube português.

O Rio Ave vai disputar a jornada inaugural da Liga, esta sexta-feira, frente ao Sporting, no Estádio José Alvalade, às 20h15.