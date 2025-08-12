Rio Ave
Há 35 min
OFICIAL: Rio Ave contrata o quinto jogador grego neste mercado de verão
Georgios Liavas assina por três temporadas
GP
Georgios Liavas assina por três temporadas
GP
O Rio Ave anunciou esta terça-feira a contratação do médio Georgios Liavas que assina por três temporadas.
Liavas, o quinto grego contratado neste mercado de verão e sexto do plantel também orientado pelo helénico Sotiris Silaidopoulos.
O médio de 24 anos estava há sete temporadas nos gregos do Panetolikos e na última época somou 33 jogos com quatro golos e duas assistências.
🖋️ Georgios Liavas é reforço do Rio Ave FC! Internacional Sub-21 grego chega para vestir de verde e branco na época 2025/26.— Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 12, 2025
Bem-vindo à família rioavista, Georgios! 💚⚽ #RemamosJuntos #rioavefc pic.twitter.com/CoWUknS5XN
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS