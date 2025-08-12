O Rio Ave anunciou esta terça-feira a contratação do médio Georgios Liavas que assina por três temporadas.

Liavas, o quinto grego contratado neste mercado de verão e sexto do plantel também orientado pelo helénico Sotiris Silaidopoulos.

O médio de 24 anos estava há sete temporadas nos gregos do Panetolikos e na última época somou 33 jogos com quatro golos e duas assistências.