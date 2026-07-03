O Rio Ave tem negociações em andamento para contratar o jovem extremo brasileiro Thayllon, do Avaí, da segunda divisão do Brasileirão, segundo apurou o Maisfutebol.

O emblema vilacondense já sabe o valor necessário para avançar com a compra agora no mercado de verão e, não menos importante, também da existência de outros clubes interessados no próprio Brasil.

Do lado do Rio Ave, existe uma grande confiança no avanço das conversações. Fontes próximas ao clube de Vila do Conde têm pressa para que o negócio seja fechado o quanto antes.

O extremo de apenas 19 anos é o principal destaque da equipa de Florianópolis na atual temporada, tendo feito sete golos e sete assistências em 35 jogos.

Thayllon estreou profissionalmente no Avaí na época passada e, desde então, cumpriu 62 partidas oficiais (11 golos e dez assistências).